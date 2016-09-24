Камран Агаев рассказал о грубой ошибке в матче с "Порту" - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Вратарь национальной сборной Азербайджана Камран Агаев прокомментировал свой дебют на матче португальского чемпионата с "Порту" в составе клуба "Боавишта".

В заявлении Report 30-летний голкипер выразил недовольство своей игрой.

Он сказал, что не смог выступить так, как хотелось. Агаев рассказал о грубой ошибке во время 3-го гола на 86-й минуте: "Выйдя, чтобы отбить мяч, я держал руку свободно. В результате мяч отскочил от моей руки и вошел в ворота. Я был огорчен. Честно говоря, я до сих пор не сталкивался с подобной ситуацией. Однако никто не застрахован от ошибок. После игры никто не упрекал меня, все старались утешить меня".

По мнению опытного вратаря, такие грубые ошибки больше не повторятся: "Правда, такие ситуации в футболе встречаются. Нельзя предугадать предстоящие события. Однако я верю, что в следующих играх я смогу проявить себя с лучшей стороны, буду выступать как прежде".

Отметим, что в матче с "Порту" "Боавишта" проиграла со счетом 1:3.