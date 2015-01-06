​Камран Агаев не примет участие в тренировочных сборах клуба "Габала" в Анталии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Команда "Габала", которая проводит подготовку ко второй половине сезона 2014-2015 года в Анталии, вышла на первую тренировку. Как сообщает Report, в тренировке под руководством главного тренера Романа Григорчука приняли участие новые трансферы команды Рашад Садигов и Алексей Гай. На поле также вышли Руслан Амирджанов и Виктор Менди, которые длительное время не могли играть из-за полученных травм. В связи с болезнью Камран Агаев не смог принять участие в тренировке.

Отметим что, клуб продолжит подготовительный процесс двумя тренировками в день.