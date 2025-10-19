Новый трансфер "Нефтчи" Венсан Абубакар прибыл в Баку
Футбол
- 19 октября, 2025
- 00:58
Камерунский нападающий Венсан Абубакар, трансфер которого оформил футбольный клуб "Нефтчи", прибыл в Баку.
Как сообщает Report, самолет, на котором прибыл известный футболист, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев вчера в 23:30.
Болельщики "Нефтчи" собрались в Международном аэропорту Гейдар Алиев, чтобы встретить Вансана Абубакара.
Напомним, что столичный клуб накануне объявил о новом трансфере. "Нефтчи" подписал контракт с 33-летним Венсаном Абубакаром.
Отметим, что ранее В.Абубакар выступал за такие клубы, как "Порту" (Португалия), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) и "Бешикташ" (Турция). Последним клубом камерунского форварда был другой представитель братской страны - "Хатайспор".
Последние новости
00:58
Фото
Новый трансфер "Нефтчи" Венсан Абубакар прибыл в БакуФутбол
00:44
Нетаньяху: Война окончательно завершится после разоружения ХАМАС и демилитаризации ГазыДругие страны
00:18
Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца годаВ регионе
23:55
Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с АзербайджаномВ регионе
23:23
Трамп объявил об уничтожении направлявшейся к США подлодки с наркотикамиДругие страны
23:13
Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 76 человекДругие страны
22:58
"Бавария" победила "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболуФутбол
22:43
Демонстранты освободили проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси - ОБНОВЛЕНОВ регионе
22:25