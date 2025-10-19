Новый трансфер "Нефтчи" Венсан Абубакар прибыл в Баку

Камерунский нападающий Венсан Абубакар, трансфер которого оформил футбольный клуб "Нефтчи", прибыл в Баку.

Как сообщает Report, самолет, на котором прибыл известный футболист, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев вчера в 23:30.

Болельщики "Нефтчи" собрались в Международном аэропорту Гейдар Алиев, чтобы встретить Вансана Абубакара.

Напомним, что столичный клуб накануне объявил о новом трансфере. "Нефтчи" подписал контракт с 33-летним Венсаном Абубакаром.

Отметим, что ранее В.Абубакар выступал за такие клубы, как "Порту" (Португалия), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) и "Бешикташ" (Турция). Последним клубом камерунского форварда был другой представитель братской страны - "Хатайспор".