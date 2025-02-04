Кади Борхес вернулся в "Карабах"

Бывший футболист "Карабаха" Кади Борхес вернулся в команду.

Бывший футболист "Карабаха" Кади Борхес вернулся в команду.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе агдамского клуба.

Детали соглашения с игроком не приводятся.

Напомним, что бразилец впервые заиграл в "Карабахе" в 2021 году. В составе "скакунов" в сезоне 2021/2022 полузащитник становился чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны.

В начале 2023 года игрок подписал контракт с российским "Краснодаром", однако успешно выступить за команду помешали травмы.

Последним клубом Борхеса стал венгерский "Ференцварош", куда он перешел летом 2024 года.