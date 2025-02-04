Кади Борхес вернулся в "Карабах"

Бывший футболист "Карабаха" Кади Борхес вернулся в команду.
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Детали соглашения с игроком не приводятся.
Напомним, что бразилец впервые заиграл в "Карабахе" в 2021 году. В составе "скакунов" в сезоне 2021/2022 полузащитник становился чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны.
В начале 2023 года игрок подписал контракт с российским "Краснодаром", однако успешно выступить за команду помешали травмы.
Последним клубом Борхеса стал венгерский "Ференцварош", куда он перешел летом 2024 года.