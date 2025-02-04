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Кади Борхес вернулся в "Карабах"

Кади Борхес вернулся в "Карабах" Бывший футболист "Карабаха" Кади Борхес вернулся в команду.
Футбол
4 февраля 2025 г. 23:45
Кади Борхес вернулся в Карабах

Бывший футболист "Карабаха" Кади Борхес вернулся в команду.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе агдамского клуба.

Детали соглашения с игроком не приводятся.

Напомним, что бразилец впервые заиграл в "Карабахе" в 2021 году. В составе "скакунов" в сезоне 2021/2022 полузащитник становился чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны.

В начале 2023 года игрок подписал контракт с российским "Краснодаром", однако успешно выступить за команду помешали травмы.

Последним клубом Борхеса стал венгерский "Ференцварош", куда он перешел летом 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" sabiq futbolçusu Kadi Borgesin transferini açıqlayıb

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