​Кьеллини: "Италии необходимо побеждать в Азербайджане"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о победе над Болгарией (1:0) в отборе к чемпионату Европы-2016.

Как передает Report со ссылкой на "Rai Sport", он сказал, что сборная Италии сумела сделать большой шаг вперёд, добившись непростой победы над Болгарией и теперь необходимо добиться как минимум того же в Азербайджане.

"Стало очень трудно противостоять любому сопернику в Европе, в чём мы в очередной раз сумели убедиться. Но, считаю, что сборная Италии сумела сделать большой шаг вперёд, добившись непростой победы над Болгарией. К тому же, что очень важно, наша команда вновь сумела не пропустить в свои ворота. Теперь необходимо добиться как минимум того же в Азербайджане. Тогда задача выхода на континентальное первенство будет решена", - сказал защитник.