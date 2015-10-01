Йозеф Блаттер подозревается в коррупции при распределении прав на продажу билетов ЧМ-2018

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер подозревается в использовании служебного положения при распределении прав на продажу билетов на матчи чемпионатов мира 2018 года в России и 2022-го в Катаре.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французскому изданию L'Equipe заявила специалист по борьбе с коррупцией, бывший член комитета независимого управления ФИФА Александра Враг.

По ее данным, существуют подозрения, что при распределении прав на продажи билетов Блаттер отдавал незаслуженное предпочтение компании Match Hospitality, одним из акционеров которой является его племянник Филипп Блаттер. При этом компания получала привилегии, даже не участвуя в тендерах.

Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. Исполком ФИФА 20 июля постановил, что выборы нового президента организации пройдут 26 февраля 2016 года.