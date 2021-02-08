Известный клуб отстранен от Лиги чемпионов

Китайский "Шаньдун Лунэн" отстранен от участия в Лиге чемпионов Азии.

Китайский "Шаньдун Лунэн" отстранен от участия в Лиге чемпионов Азии.

Как сообщает Report, Азиатская футбольная конфедерация отозвала у него лицензию на участие в международных турнирах из-за просроченных платежей.

"Шаньдун Лунэн" должен был сыграть в одной группе с гонконгским "Китчи", таиландским ФК "Порт" и победителем плей-офф квалификации. Групповой турнир должен стартовать в апреле.

В прошедшем сезоне "Шаньдун Лунэн" завоевал Кубок Китая. В его составе из известных футболистов числятся бывший защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар и экс-хавбек "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини.