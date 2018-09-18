Известный футболист выпустил книгу с анекдотами

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий английского клуба "Сток Сити" Питер Крауч выпустил книгу под названием "Как быть футболистом".

Как сообщает Report, аннотация книги гласит, что в ней содержатся уморительные анекдоты от английского профессионального футболиста. Сразу же после выхода в печать получила популярность и заняла второе место по продажам в первую неделю после выхода – продано 4330 экземпляров.

Отметим, что Питер Крауч сыграл 7 матчей за "Сток Сити" в этом сезоне Чемпионшипа, в которых отметился одним мячом. С 2005 по 2010 год он провёл 42 матча и забил 22 гола за сборную Англии, приняв участие в ЧМ-2006 и ЧМ-2010.