 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Известный футболист попросил "Реал Мадрид" выставить его на трансфер

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Защитник мадридского "Реала" Марсело намерен покинуть клуб.

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 31-летний игрок попросил выставить его на трансфер. Бразилец намерен перейти в "Ювентус", за который выступает бывший партнёр по "Реалу" нападающий Криштиану Роналду. Контракт футболиста истекает 30 июня 2022 года.

    Ранее сообщалось, что "Реал Мадрид" лишил известного футболиста места в стартовом составе из-за лишнего веса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi