Известный футболист попросил "Реал Мадрид" выставить его на трансфер

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Защитник мадридского "Реала" Марсело намерен покинуть клуб.
Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 31-летний игрок попросил выставить его на трансфер. Бразилец намерен перейти в "Ювентус", за который выступает бывший партнёр по "Реалу" нападающий Криштиану Роналду. Контракт футболиста истекает 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что "Реал Мадрид" лишил известного футболиста места в стартовом составе из-за лишнего веса.
Şamo QuliyevАвтор новости