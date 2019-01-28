Известный футболист попросил "Реал Мадрид" выставить его на трансфер

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Защитник мадридского "Реала" Марсело намерен покинуть клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 31-летний игрок попросил выставить его на трансфер. Бразилец намерен перейти в "Ювентус", за который выступает бывший партнёр по "Реалу" нападающий Криштиану Роналду. Контракт футболиста истекает 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Реал Мадрид" лишил известного футболиста места в стартовом составе из-за лишнего веса.