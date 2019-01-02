Известный футболист переходит в клуб "Монако"

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Монако" очень близок к приобретению у "Челси" полузащитника Сеска Фабрегаса. Как сообщает Report, об этом пишет L'Equipe.

31-летний испанец хочет поработать под руководством своего бывшего одноклубника Тьерри Анри, который по ходу этого сезона возглавил монегасков. Трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе.

В этом сезоне Сеск принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.