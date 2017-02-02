Известный английский футболист завершил карьеру

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил карьеру.

Как сообщает Report, о своем решении 38-летний полузащитник написал на личной странице в Instagram.

Футболист, надевший за свою карьеру формы клубов "Вест Хэм", "Суонси", "Челси", "Манчерстер Сити" и "Нью-Йорк Сити", выразил признательность всем специалистам, с которыми ему доводилось работать, футболистам и болельщикам.

Отметим, что за карьеру Фрэнк Лэмпард 106 раз надевал форму сборной Англии и забивал 29 голов. В составе "Челси" он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Английской Премьер-лиги и кубка страны.