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    Известный английский футболист завершил карьеру

    О своем решении Фрэнк Лэмпард написал на личной странице в Instagram

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард завершил карьеру.

    Как сообщает Report, о своем решении 38-летний полузащитник написал на личной странице в Instagram.

    Футболист, надевший за свою карьеру формы клубов "Вест Хэм", "Суонси", "Челси", "Манчерстер Сити" и "Нью-Йорк Сити", выразил признательность всем специалистам, с которыми ему доводилось работать, футболистам и болельщикам.

    Отметим, что за карьеру Фрэнк Лэмпард 106 раз надевал форму сборной Англии и забивал 29 голов. В составе "Челси" он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Английской Премьер-лиги и кубка страны. 

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