Известный итальянский клуб приостановил деятельность

Итальянский клуб "Палермо" приостановил деятельность.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, суд Палермо официально утвердил банкротство местного футбольного клуба.

Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини, сделал предложение о выплате 10 миллионов евро, но их оказалось слишком мало для погашения долгов.

Изначально "Палермо" был основан в 1900 году. Клуб 1987 года стал его четвертой итерацией. Именно он добился самых успешных результатов в истории: трижды в двухтысячные годы финишировал на пятом месте серии A, а в 2011-м добрался до финала Кубка. Его владелец Маурицио Дзампарини славился регулярными увольнениями тренеров.

Отметим, что сезон-2018/19 "Палермо" завершил в серии B, но был исключен из нее на следующий сезон из-за финансовых нарушений. Летом была создана еще одна новая команда "Палермо", которая стартовала в серии D.