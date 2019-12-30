Известный футбольный арбитр объявил о завершении карьеры

Венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Венгерской футбольной федерации, 44-летний арбитр продолжит работу в спортивном менеджменте.

Отметим, что первый матч высшего дивизиона чемпионата Венгрии Кашшаи рассудил в марте 1999 года, являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года. Кашшаи был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи является самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов (35 лет), в 2011 году признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.