Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

На Кубке Америки, который проходит в Бразилии, завершились игры группового турнира. Как передает Report, cоответственно стали известны все пары 1/4 финала турнира. Вот как они выглядят:
Бразилия - Парагвай (28 июня,)
Венесуэла - Аргентина (28 июня,)
Колумбия - Чили (29 июня,)
Уругвай - Перу (29 июня,)
В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвёртой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе “Маракана” в Рио-де-Жанейро.
Действующим победителем турнира является сборная Чили, обыгравшая в 2016 году национальную команду Аргентины.
News DepartmentАвтор новости