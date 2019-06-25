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Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

На Кубке Америки, который проходит в Бразилии, завершились игры группового турнира. Как передает Report, cоответственно стали известны все пары 1/4 финала турнира. Вот как они выглядят:

Бразилия - Парагвай (28 июня,)

Венесуэла - Аргентина (28 июня,)

Колумбия - Чили (29 июня,)

Уругвай - Перу (29 июня,)

В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвёртой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе “Маракана” в Рио-де-Жанейро.

Действующим победителем турнира является сборная Чили, обыгравшая в 2016 году национальную команду Аргентины.

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