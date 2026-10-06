Как происходила арменизация села Веди? - Памятные места Западного Азербайджана

Село Веди в период Царской России и в годы СССР называлось Беюк-Веди.

Как сообщает Report, соответствующая статья опубликована на Perished Civilization.

На протяжении нескольких веков село носило название Беюк-Веди. В апреле 1946 года оно было переименовано в Веди. В 1963 году селу был присвоен статус поселка городского типа.

В 1995 году Веди получил статус города и вошел в состав Араратской области Республики Армения.

По Константинопольскому миру 1590 года, завершившему османо-сефевидскую войну 1578-1590 годов, почти вся территория современной Республики Армения оказалась под властью Османской империи.

В 1590 году османские чиновники составили "Пространный реестр Иреванского эялета", в котором среди населенных пунктов упоминается также село Беюк-Веди.

По русско-османскому Константинопольскому договору 1724 года территория современной Республики Армения была признана Россией владением Османской империи.

В 1728 году османские чиновники составили "Сводный реестр Иреванского эялета" с названиями населенных пунктов, где также упоминается это село.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села находилась в составе Веди-басарского магала Иреванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Эриванского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе проживало 1244 человека: 799 коренных тюрков и более 400 армян-переселенцев из Персии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 1743 человека, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 2110 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 2798 человек, из них 2792 – предки азербайджанцев.

Согласно "Сборнику статистических данных о землевладении и способах хозяйства в пяти губерниях Закавказского края" 1899 года, земельной собственностью в селе владели исключительно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1906 году в селе проживало 2423 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживало 2423 человека, из них 2387 – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживал 2501 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1916 год:

В 1915 году в селе проживало 2464 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

В тот момент Беюк-Веди и прилегающие села стали одним из центров тюркского сопротивления дашнакской диктатуре. Армянское правительство неоднократно посылало туда войска, что привело к полномасштабному восстанию в Ведибасаре, вспыхнувшему летом 1919 года.

Последствия этнической чистки видны, если сравнить численность тюркских жителей села в предыдущие годы с их численностью по данным переписи населения Советской Армении 1922 года.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 1969 человек, из них 1504 – азербайджанцы.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. Беюк-Веди являлся административным центром Вединского района. После его упразднения село временно входило в состав Арташатского района, а затем вновь стало административным центром восстановленного Вединского района, позднее переименованного в Араратский.

По данным советских и армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1926 году в селе проживало 1839 человек, из них 1545 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 1478 человек, из них 1254 – азербайджанцы.

Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения районов, городов и крупных сел союзных республик СССР:

В 1939 году в селе проживало 2830 человек, из них 2319 – азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР. В результате около 2000 азербайджанцев из села Беюк-Веди были депортированы в различные районы Азербайджана.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 3478 человек, преимущественно армяне.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в поселке проживало 6165 человек, преимущественно армяне.

В 1979 году в поселке проживало около 7900 человек, преимущественно армяне.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В "Сборнике сведений о Кавказе" 1879 года упоминается одна действовавшая в селе мечеть, а в "Памятной книжке Эриванской губернии на 1902 год" – уже четыре.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе работ в селе были обнаружены руины мечети.

Отметим, что "Памятные места Западного Азербайджана" является редкой научно-исследовательской работой. В ходе полевых исследований, проведённых на территории современной Армении, впервые была собрана и систематизирована информация о почти 600 сёлах, в которых некогда проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, святилища, мечети.