В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска "Курса подготовки инструкторов", проведенного Военной консультационно-тренировочной группой (BMATT) Минобороны Великобритании.

Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, выступившие на мероприятии поздравили офицеров, успешно завершивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

В ходе курса были проведены практические занятия по формированию инструкторских навыков, совершенствованию методов управления коллективом и развитию командного духа.

Участники курса выразили благодарность руководству Министерства обороны и Национального университета обороны за созданные условия и оказанное внимание.

В заключение военнослужащим, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и было сделано фото на память.