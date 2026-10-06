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    Состоялась церемония выпуска "Курса подготовки инструкторов"

    Армия
    • 06 октября, 2026
    • 20:59
    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов

    В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска "Курса подготовки инструкторов", проведенного Военной консультационно-тренировочной группой (BMATT) Минобороны Великобритании.

    Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, выступившие на мероприятии поздравили офицеров, успешно завершивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

    В ходе курса были проведены практические занятия по формированию инструкторских навыков, совершенствованию методов управления коллективом и развитию командного духа.

    Участники курса выразили благодарность руководству Министерства обороны и Национального университета обороны за созданные условия и оказанное внимание.

    В заключение военнослужащим, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и было сделано фото на память.

    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов
    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов
    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов
    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов
    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов
    Состоялась церемония выпуска Курса подготовки инструкторов
    Церемония выпуска Национальный университет обороны Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Фото
    "Təlimatçı hazırlıq kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib
    Фото
    Azerbaijani officers complete UK-led instructor training course
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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