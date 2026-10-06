Состоялась церемония выпуска "Курса подготовки инструкторов"
- 06 октября, 2026
- 20:59
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В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска "Курса подготовки инструкторов", проведенного Военной консультационно-тренировочной группой (BMATT) Минобороны Великобритании.
Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, выступившие на мероприятии поздравили офицеров, успешно завершивших курс, и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.
В ходе курса были проведены практические занятия по формированию инструкторских навыков, совершенствованию методов управления коллективом и развитию командного духа.
Участники курса выразили благодарность руководству Министерства обороны и Национального университета обороны за созданные условия и оказанное внимание.
В заключение военнослужащим, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и было сделано фото на память.