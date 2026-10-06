İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Təlimatçı hazırlıq kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    • 06 oktyabr, 2026
    • 20:53
    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Milli Müdafiə Universitetində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Məsləhətçi Təlim Qrupu (BMATT) tərəfindən keçirilən "Təlimatçı hazırlıq kursu"nun buraxılış mərasimi təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə kursu uğurla başa vuran zabitlər Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından təbrik edilib, onlara xidməti fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb.

    Kurs müddətində iştirakçılara təlimatçı bacarıqlarının formalaşdırılması, kollektivin səmərəli idarə olunması və komanda ruhunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində nəzəri və praktiki məşğələlər keçirilib.

    Kurs iştirakçıları yaradılmış şəraitə və göstərilən diqqətə görə Müdafiə Nazirliyinin və Milli Müdafiə Universitetinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Sonda kursu uğurla başa vuran hərbi qulluqçulara sertifikatlar təqdim olunub və xatirə fotosu çəkilib.

    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Təlimatçı hazırlıq kursunun buraxılış mərasimi keçirilib
    Foto
    Состоялась церемония выпуска "Курса подготовки инструкторов"
    Foto
    Azerbaijani officers complete UK-led instructor training course
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti