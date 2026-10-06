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    Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 20:44
    Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димой Аль-Яхьей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в различных направлениях.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по цифровой трансформации в сфере образования, развития инноваций и стартап-экосистемы, а также по возможным совместным инициативам с SABAH.city.

    Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании
    Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании

    Эмин Амруллаев Дима Аль Яхья Министерство науки и образования Азербайджана Организация цифрового сотрудничества (DCO) Цифровая трансформация
    Фото
    Təhsildə rəqəmsal transformasiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb
    Фото
    Emin Amrullayev meets DCO delegation led by Deemah Al Yahya
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    44 - Tezliklə

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