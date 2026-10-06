Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании
Внешняя политика
- 06 октября, 2026
- 20:44
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Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димой Аль-Яхьей.
Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в различных направлениях.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по цифровой трансформации в сфере образования, развития инноваций и стартап-экосистемы, а также по возможным совместным инициативам с SABAH.city.
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