Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димой Аль-Яхьей.

Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в различных направлениях.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по цифровой трансформации в сфере образования, развития инноваций и стартап-экосистемы, а также по возможным совместным инициативам с SABAH.city.