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    Təhsildə rəqəmsal transformasiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Elm və təhsil
    • 06 oktyabr, 2026
    • 20:20
    Təhsildə rəqəmsal transformasiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının (DCO) Baş katibi xanım Dima Əl-Yahyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Elm və Təhsil Nazirliyi ilə təşkilat arasında qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Eyni zamanda, təhsildə rəqəmsal transformasiya, innovasiya və startap ekosisteminin inkişafı sahələrində, eləcə də SABAH.city ilə birgə mümkün ortaq təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Təhsildə rəqəmsal transformasiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb
    Təhsildə rəqəmsal transformasiya ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb
    Emin Əmrullayev Dima Əl-Yahya Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
    Foto
    Азербайджан и DCO обсудили цифровую трансформацию в образовании
    Foto
    Emin Amrullayev meets DCO delegation led by Deemah Al Yahya
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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