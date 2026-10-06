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    Макрон проведет совещание Кабмина на фоне протестов во Франции

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 20:43
    Макрон проведет совещание Кабмина на фоне протестов во Франции

    Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 6 октября проведет в Елисейском дворце совещание министров в связи с продолжающимися массовыми протестами учащихся и сотрудников школ.

    Как передает Report, об этом сообщили представители окружения президента телеканалу BFMTV.

    Отмечается, что во встрече примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.

    Ранее Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 256 тыс. человек, включая 56 тыс. в Париже. К протестующим старшеклассникам присоединились родители, учителя, студенты университетов и представители профсоюзов.

    Эмманюэль Макрон Себастьян Лекорню Акции протеста во Франции
    Makron təcili Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirəcək
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