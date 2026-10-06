Макрон проведет совещание Кабмина на фоне протестов во Франции
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 20:43
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Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 6 октября проведет в Елисейском дворце совещание министров в связи с продолжающимися массовыми протестами учащихся и сотрудников школ.
Как передает Report, об этом сообщили представители окружения президента телеканалу BFMTV.
Отмечается, что во встрече примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.
Ранее Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 256 тыс. человек, включая 56 тыс. в Париже. К протестующим старшеклассникам присоединились родители, учителя, студенты университетов и представители профсоюзов.
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