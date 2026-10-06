Макрон проведет совещание Кабмина на фоне протестов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 6 октября проведет в Елисейском дворце совещание министров в связи с продолжающимися массовыми протестами учащихся и сотрудников школ.

Как передает Report, об этом сообщили представители окружения президента телеканалу BFMTV.

Отмечается, что во встрече примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню, министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр национального образования Эдуар Жеффре.

Ранее Министерство внутренних дел Франции сообщило, что в акциях протеста по всей стране приняли участие 256 тыс. человек, включая 56 тыс. в Париже. К протестующим старшеклассникам присоединились родители, учителя, студенты университетов и представители профсоюзов.