Makron təcili Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirəcək
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2026
- 21:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron məktəb şagirdləri və işçilərinin davam edən kütləvi etirazları ilə əlaqədar oktyabrın 6-sı axşam Yelisey sarayında nazirlərin iclasını keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu prezidentə yaxın mənbələr BFMTV telekanalına bildiriblər.
Qeyd olunub ki, görüşdə Baş nazir Sebastyan Lekornü, daxili işlər naziri Loran Nunyes və milli təhsil naziri Eduar Jeffre iştirak edəcəklər.
Daha əvvəl Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, ölkə boyu etiraz aksiyalarında 256 min nəfər, o cümlədən Parisdə 56 min nəfər iştirak edib. Etiraz edən yuxarı sinif şagirdlərinə valideynlər, müəllimlər, universitet tələbələri və həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri qoşulub.
Son xəbərlər
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13
Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enibDigər ölkələr
01:41
Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
01:16