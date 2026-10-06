Пезешкиан впервые примет участие в заседании глав стран СНГ в Туркменистане

Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, которое пройдет в Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Впервые в истории СНГ на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он также примет участие в Каспийском экологическом саммите", – сказал Ушаков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом 8–9 октября для участия в этих мероприятиях.

Комментируя возможные встречи Путина с лидерами стран СНГ, Ушаков заявил, что отдельная встреча российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Туркменистане не планируется.