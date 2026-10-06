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    Пезешкиан впервые примет участие в заседании глав стран СНГ в Туркменистане

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 20:24
    Пезешкиан впервые примет участие в заседании глав стран СНГ в Туркменистане

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, которое пройдет в Туркменистане.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    "Впервые в истории СНГ на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он также примет участие в Каспийском экологическом саммите", – сказал Ушаков.

    Он отметил, что президент России Владимир Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом 8–9 октября для участия в этих мероприятиях.

    Комментируя возможные встречи Путина с лидерами стран СНГ, Ушаков заявил, что отдельная встреча российского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Туркменистане не планируется.

    Юрий Ушаков Владимир Путин Никол Пашинян Масуд Пезешкиан Содружество независимых государств (СНГ)
    Pezeşkian ilk dəfə MDB dövlət başçılarının iclasına qatılacaq
    Pezeshkian to attend expanded CIS summit for first time
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