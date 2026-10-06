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    Pezeşkian ilk dəfə MDB dövlət başçılarının iclasına qatılacaq

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 20:35
    Pezeşkian ilk dəfə MDB dövlət başçılarının iclasına qatılacaq

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ilk dəfə Türkmənistanda keçiriləcək MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibli iclasında iştirak edəcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "MDB tarixində ilk dəfə olaraq geniş tərkibli iclasa İran Prezidenti Məsud Pezeşkian dəvət edilib. O, həmçinin Xəzər ekologiya sammitində iştirak edəcək", – Uşakov qeyd edib.

    O deyib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu tədbirlərdə iştirak etmək üçün oktyabrın 8–9-da Türkmənistana işgüzar səfər edəcək.

    Putinin MDB ölkələrinin liderləri ilə mümkün görüşlərini şərh edən Uşakov bildirib ki, Rusiya liderinin Türkmənistanda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla ayrıca görüşü planlaşdırılmır.

    Məsud Pezeşkian Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)
    Пезешкиан впервые примет участие в заседании глав стран СНГ в Туркменистане
    Pezeshkian to attend expanded CIS summit for first time
    MiniBoss
    MiniBoss

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