Израильский футболист приглашен в сборную Азербайджана

Новый главный тренер сборной пригласил 28-летнего полузащитника на матчи национальной команды

В конце сезона 2019/2020 в сборную Азербайджана получил приглашение израильский футболист Амир Агаев, который сменил "Сумгайыт" на греческий "Атромитос".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Fosonline.gr, новый главный тренер сборной пригласил 28-летнего полузащитника на матчи национальной команды в Лиге наций УЕФА с Люксембургом и Кипром.

Утверждается, что АФФА уже направило соответствующее письмо в афинский клуб. А.Агаев должен принять участие в тренировочном сборе, запланированном на 31 августа - 8 сентября.

Отметим, что сборная Азербайджана 5 сентября в Баку встретится с Люксембургом, а 3 дня спустя в гостях - с Кипром.