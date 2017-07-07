Изменены место и время проведения матчей азербайджанских клубов на домашнем поле

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Изменены место и время проведения матчей азербайджанских клубов во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Как сообщает Report, такое решение было принято в связи с тем, что матчи всех 3-х команд планировалось провести в Баку.

По решению УЕФА, "Зиря" первую встречу с клубом "Астра" проведет 13 июля в Румынии. Ответная встреча пройдет спустя неделю на "Далга Арена" в Баку. "Интер" свой первый матч проведет с командой Люксембурга "Фола Эш" не 13 июля, а на день раньше. Матч состоится 12 июля на "Далга Арена".

"Габала" 13 июля примет представителя Польши команду "Ягеллония" на "Баксель Арена". Ответные игры клубов "Интер" и "Габала" состоятся 20 июля на выезде.

Отметим, что команда "Карабах" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов свою первую встречу проведет с грузинской "Самтредиа" в Баку. Игра состоится 11 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.