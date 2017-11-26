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    Изменено место проведения игры "Кяпяз" - "Биня"

    ПФЛ приняло решение о проведении матча Кяпяз - Биня 29 ноября на стадионе Далга Арена

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Кяпяз" обратился в Профессиональную Футбольную Лигу (ПФЛ ) с просьбой поменять место проведения игры 1/8 final кубка Азербайджана против "Биня".

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, "желто-синие" приняли такое решение ввиду проведения подряд домашних игр на городском стадионе Гянджы.

    Руководствуясь обращением ФК "Кяпяз" и согласием футбольного клуба "Биня" ПФЛ приняло решение о проведении матча "Кяпяз" - "Биня" 29 ноября на стадионе "Далга Арена"(Dalğa Arena).

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