Изменено место проведения матча между "Сумгайытом" и "Карабахом"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Изменено место игры между "Сумгайытом" и "Карабахом" в рамках VI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, 22 сентября матч состоится не на Kapital Bank Arena, а на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Встреча стартует в 19:00.

Причиной замены является уберечь от возможных повреждений на искусственном покрытии сумгайытского стадиона футболистов "Карабаха", которые 27 сентября примут "Рому" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Бакинский олимпийский стадион, как и Республиканский стадион, имеет натуральное травяное покрытие.

Отметим, что в VI туре хозяином поля будет клуб "Карабах", в матче второго этапа с участием обеих команд - клуб "Сумгайыт".