Итальянский клуб подписал Альбиоля
Футбол
- 02 сентября, 2025
- 20:19
Итальянская "Пиза" объявил о подписании контракта с испанским защитником Раулем Альбиолем.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Испанский защитник этим летом покинул "Вильярреал", за который он выступал с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей в Ла Лиге.
Отметим, что в своей карьере Рауль Альбиоль также выступал за "Реал" (Испания) и 'Наполи" (Италия).
