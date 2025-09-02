Итальянский клуб подписал Альбиоля

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 20:19
    Итальянская "Пиза" объявил о подписании контракта с испанским защитником Раулем Альбиолем.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Испанский защитник этим летом покинул "Вильярреал", за который он выступал с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей в Ла Лиге.

    Отметим, что в своей карьере Рауль Альбиоль также выступал за "Реал" (Испания) и 'Наполи" (Италия).

