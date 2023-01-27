Итальянская прокуратура расследует сделку по продаже "Милана" за 1,2 миллиарда евро

Прокуратура Италии начала расследование по делу о продаже футбольного клуба "Милана" в 2022 году американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners.
Как передает Report со ссылкой на ANSA, в настоящее время правоохранители собирают документы, по которым можно проверить правомерность сделки.
Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций "Милана".
Продажа "Милана" была официально завершена 31 августа 2022 года. Сумма сделки, вследствие которой клуб перешел под контроль Red Bird Capital, составила 1,2 миллиарда евро.