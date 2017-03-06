Итальянский футболист оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А - ВИДЕО

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Андреа Белотти – нападающий "Торино" и сборной Италии – забил три мяча за 7 минут 15 секунд в матче 27-го тура Серии А с "Палермо".

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, видеозапись опубликована на YouTube-канале Torino FC Official.

Сначала футболист забил головой после подачи углового, после чего заработал для команды два штрафных, навесы с которых удачно замкнул.

Спортивный поединок состоялся в минувшее воскресенье, 5 марта, в Турине. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.