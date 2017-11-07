Итальянский футбольный клуб со 105-летней историей был объявлен банкротом

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Модена" лишился профессионального статуса

Как сообщает Report со ссылкой на Football İtalia, "Модена" была официально исключена из состава команд третьей лиги Италии — Серии C — из-за неявки игроков клуба на четвёртый матч сезона подряд. В итоге клуб был объявлен банкротом.

Отметим, что "Модена" была основана в 1912 году. Клуб провел 13 сезонов в серии А. В последний раз это было в 2003-2004 гг.