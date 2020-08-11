Исполнительный вице-президент АФФА встретился с главным тренером сборной

В административном здании АФФА исполнительный вице-президент ассоциации Эльхан Мамедов встретился с главным тренером национальной команды Азербайджана Джанни де Бьязи.

В административном здании АФФА исполнительный вице-президент ассоциации Эльхан Мамедов встретился с главным тренером национальной команды Азербайджана Джанни де Бьязи.

Как сообщает Report, на встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с национальной сборной, состоялся обмен мнениями о Лиге наций УЕФА и отборочном этапе чемпионата мира.

Джанни де Бьязи поблагодарил Исполнительный комитет за оказанное ему доверие на посту главного тренера национальной сборной Азербайджана.

Отметим, что Джанни де Бьязи подписал контракт с АФФА на 1,5 года.