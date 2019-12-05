Исполком МОК рекомендовал включить президента ФИФА в члены организации

Швейцарец Джанни Инфантино, возглавляющий Международную федерацию футбола (ФИФА), рекомендован исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) на вступление в организацию в качестве ее члена.

Как передает Report, об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в четверг.

Также на вступление в организацию рекомендованы президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти и глава Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Ясухиро Ямасита.

Инфантино, Хаггерти и Ямасита должны быть избраны на 135-й сессии МОК, которая пройдет в швейцарской Лозанне 10 января 2020 года.