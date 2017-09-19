Испанское радио: Финал Лиги чемпионов состоится в Баку

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/2019 состоится на Бакинском олимпийском стадионе. Как сообщает Report, такое заявление сделало испанское радио Onda Cero.

Сообщается, что у единственного конкурента БОС для проведения решающей встречи самого престижного клубного турнира континента мадридского стадиона Metropolitano недостаточное количество VIP-мест. На арене 7 тыс. мест такой категории. Этот шаг руководство клуба предприняло для сокращения суммы налога.

Подчеркивается, что УЕФА уже проинформировало руководство "Атлетико" о том, что финальный матч не будет проведен на Metropolitano.

Отметим, что окончательное решение о месте проведения финального матча ЛЧ сезона 2018/2019 будет обнародовано 21 сентября.