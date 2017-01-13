Испанский клуб "Реал Мадрид" побил новый рекорд

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Испанская команда "Реал Мадрид" побила новый рекорд.

Как сообщает Report, это произошло на домашней игре с командой "Севилья" в 1/8 финала кубка страны.

Так, после завершившегося со счетом 3:3 матча представители Мадрида довели серию побед до 40-а. Таким образом, возглавляемая Зинеддином Зиданом команда обновила рекорд "Барселоны". У представителя Каталонии данный показатель равен 39-и.

Отметим, что одержав на первой встрече победу со счетом 3:0 "Реал Мадрид" прошел в 1/4 финала.