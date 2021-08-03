Испанский футболист отказал трем клубам ради "Карабаха"

Новый трансфер Гаспар Панадеро Замора ответил отказом на предложения трех команд ради перехода в клуб "Карабах".

Новый трансфер Гаспар Панадеро Замора ответил отказом на предложения трех команд ради перехода в клуб "Карабах".

Как передает Report со ссылкой на grada3.com, испанский вингер попал в круг интересов клубов "Алкоркон" и "Лас Пальмас" в своей стране и греческого клуба "Атромитос", однако в итоге выбрал азербайджанского представителя.

Предположительно, на решение 24-летнего полузащитника повлияли предлагаемые финансовые условия и выступление "Карабаха" в Лиге конференций УЕФА. Ожидается, что он заключит со "скакунами" контракт на 3 года.

Гаспар Панадеро с 2020 года носил форму "Кадиса". В конце прошлого сезона клуб завоевал путевку в Ла Лигу.