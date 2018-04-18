Испанская "Барселона" впервые за 16 лет вышла на матч без воспитанников в составе

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Барселона" впервые за 16 лет вышел на матч без воспитанников в составе.

Как сообщает Report, каталонский клуб прервал 16-летнюю серию в матче 33-го тура испанской Примеры с "Сельтой" (2:2).

В матче с "Сельтой" в стартовом составе "Барселоны" не было ни одного воспитанника клуба – в последний раз такое случалось 16 лет назад. В заявке на игру не было защитника Жерара Пике и полузащитников Серхио Бускетса и Андреса Иньесты, а хавбек Серхи Роберто и форвард Лионель Месси остались на скамейке запасных.