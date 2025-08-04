Ирландский клуб уволил футболиста за кражу в супермаркете

Ирландский футбольный клуб "Керри" расторг контракт с защитником Шейном Марудза.

Ирландский футбольный клуб "Керри" расторг контракт с защитником Шейном Марудза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соглашение с Марудзой было подписано 25 июля.

Команду также покинул вратарь Матиас Рандриамами. По информации СМИ, Рандриами и Марудза были уволены за кражу в супермаркете.

В сообщении клуба отмечается, что ценности и принципы этих игроков "не соответствуют стандартам клуба".

На данный момент "Керри" занимает девятое место во втором дивизионе страны, который представляют десять команд