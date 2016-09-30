"Интер" впервые за 55 лет проиграл 4 матча в еврокубках подряд

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Поражение во 2-м туре Лиги Европы от Спарты (1:3) стало знаковым для миланского Интера.

Как передает Report, об этом сообщает твиттер Gracenote Live.

Источник информирует, что сегодняшнее поражение нерадзурри стало для команды четвертым подряд в еврокубках, чего с Интером не случалось с далекого 1961 года.

Текущая серия поражений миланского клуба на международной арене началась в марте 2015-го, когда нерадзурри дважды подряд проиграли Вольфсбургу в четвертьфинале Лиги Европы (1:3, 1:2).

Еще одно поражение команде Франка де Бура нанес израильский Хапоэль Беер-Шева, который сенсационно победил Интер на Сан Сиро 15 сентября (2:0).

Напомним, Интер выиграл Лигу чемпионов в 2010-м, но с той поры не показывает сильных результатов на евроарене.

Спарта сегодня дома обыграла миланцев благодаря дублю Кадлеца и голу Холека, на которые нерадзурри смогли ответить единственным точным ударом от Родриго Паласио.