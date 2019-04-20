"Интер" ведёт переговоры по Данило, "Манчестер Сити" хочет за игрока 30 млн

Защитник "Манчестер Сити" Данило может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, передает Report.

Новым клубом бразильского футболиста может стать миланский "Интер". Нерадзурри уже начали переговоры с "горожанами". "Манчестер Сити" изначально потребовал за Данило € 30 млн, однако, по словам журналиста, стороны могут сойтись на сумме в размере € 20–22 млн.

Бразилец выступает за переход и уже успел достичь предварительной договорённости с "Интером". Ожидается, что в случае сделки годовой оклад игрока составит € 4,5 млн плюс € 500 тыс. в качестве бонусов.

Данило перешёл в "Манчестер Сити" летом 2017 года из мадридского "Реала". В нынешнем сезоне 27-летний защитник провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.