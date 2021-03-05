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"Интер" продолжает лидировать в Серии А

"Интер" продолжает лидировать в Серии А В матче 25-го тура итальянской Серии А аутсайдер "Парма" принимала лидера чемпионата — миланский "Интер"
Футбол
5 марта 2021 г. 05:35
Интер продолжает лидировать в Серии А

В матче 25-го тура итальянской Серии А аутсайдер "Парма" принимала лидера чемпионата — миланский "Интер".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Эннио Тардини" в Парме и завершилась со счётом 1:2.

На протяжении всего матча игру нельзя было назвать зрелищной. В первом тайме более высокий класс "Интера" нивелировался за счёт старания и эпизодического везения "Пармы". На перерыв команды ушли с нулями на табло. Во второй половине встречи у "нерадзурри" получалось конструктивнее действовать в атаке. Так, на 54-й минуте Алексис Санчес открыл счёт в матче, голевую передачу на него отдал Ромелу Лукаку. Уже на 62-й минуте чилийско-бельгийский дуэт сработал во второй раз —Санчес забил после передачи Лукаку. На 71-й минуте фланговый полузащитник "Пармы" Эрнани отыграл один гол, но полноценно переломить ход игры "крестоносцам" не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал гостевую победу "Интера".

"Интер" набрал в 25 матчах 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший преследователь "нерадзурри" — "Милан" (53). Действующий чемпион Италии "Ювентус" (49) — третий. "Парма" (15) — на 19-м месте.

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Версия на азербайджанском языке "İnter" növbəti qələbə ilə liderliyini möhkəmlətdi

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