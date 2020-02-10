​"Интер" победил в дерби и возглавил Серию А

В центральном матче XXIII тура итальянской Серии А состоялось дерби между "Интером" и "Миланом".

Как передает Report, встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" завершилась победой номинальных хозяев поля – 4:2.

В первом тайме "Милан" вышел вперед благодаря голам Анте Ребича (42-я минута) и Златана Ибрагимовича (45+1). Однако после перерыва "Интеру" удался впечатляющий камбэк. На 52-й минуте один гол отыграл Марсело Брозович, спустя минуту отличился Матиас Весино, а затем забили Стефан де Врей (72-я минута) и Ромелу Лукаку (90+3).

Благодаря этой победе "Интер" набрал 54 очка и возглавил турнирную таблицу Серии А. "Милан" с 32 баллами остался на 10-й строчке.