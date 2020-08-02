"Интер" победил "Аталанту" и взял серебряные медали

Миланский "Интер" одержал победу над бергамской "Аталантой" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А

Миланский "Интер" одержал победу над бергамской "Аталантой" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри", завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу "Интеру" принесли голы Данило Д'Амброзио, забившего уже на первой минуте, а также Эшли Янга, отличившегося на 20-й минуте.

Таким образом "Интер" занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 82 очка. "Аталанта" с 78 очками стала третьей.

Ранее сообщалось, что "Рома" победила "Ювентус" в заключительном туре Серии А.