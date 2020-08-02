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"Интер" победил "Аталанту" и взял серебряные медали

"Интер" победил "Аталанту" и взял серебряные медали Миланский "Интер" одержал победу над бергамской "Аталантой" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А
Футбол
2 августа 2020 г. 01:50
Интер победил Аталанту и взял серебряные медали

Миланский "Интер" одержал победу над бергамской "Аталантой" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри", завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу "Интеру" принесли голы Данило Д'Амброзио, забившего уже на первой минуте, а также Эшли Янга, отличившегося на 20-й минуте.

Таким образом "Интер" занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 82 очка. "Аталанта" с 78 очками стала третьей.

Ранее сообщалось, что "Рома" победила "Ювентус" в заключительном туре Серии А.

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Версия на азербайджанском языке "İnter" səfərdə "Atalanta"nı məğlub edib

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