"Интер" объявил о назначении Киву главным тренером

Румын Кристиан Киву стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Интер".

Румын Кристиан Киву стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Интер".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что контракт с новым наставником клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.

Киву 44 года, в феврале 2025 года он возглавил итальянскую "Парму". Под его руководством команда сумела сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Италии на следующий сезон, заняв 16-е место. До этого румын работал в командах "Интера" разных возрастов.

В качестве игрока Киву выступал за "Интер" с 2007 по 2014 год. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Италии, дважды победил в кубке и суперкубке страны, один раз стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В Италии Киву играл за "Рому", выиграв вместе с ней национальный кубок.

В прошлом сезоне "Интер" тренировал Симоне Индзаги, который покинул пост 3 июня. Клуб занял второе место в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, проиграв французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5. Через два дня Индзаги возглавил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.