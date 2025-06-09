"Интер" объявил о назначении Киву главным тренером

Румын Кристиан Киву стал главным тренером итальянского футбольного клуба "Интер".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.
Отмечается, что контракт с новым наставником клуба рассчитан до 30 июня 2027 года.
Киву 44 года, в феврале 2025 года он возглавил итальянскую "Парму". Под его руководством команда сумела сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Италии на следующий сезон, заняв 16-е место. До этого румын работал в командах "Интера" разных возрастов.
В качестве игрока Киву выступал за "Интер" с 2007 по 2014 год. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Италии, дважды победил в кубке и суперкубке страны, один раз стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В Италии Киву играл за "Рому", выиграв вместе с ней национальный кубок.
В прошлом сезоне "Интер" тренировал Симоне Индзаги, который покинул пост 3 июня. Клуб занял второе место в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, проиграв французскому "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5. Через два дня Индзаги возглавил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.