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Инсайдер: Переход украинца Забарного в ПСЖ завершен

Инсайдер: Переход украинца Забарного в ПСЖ завершен Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный переходит в "ПСЖ".
Футбол
3 августа 2025 г. 08:39
Инсайдер: Переход украинца Забарного в ПСЖ завершен

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный переходит в "ПСЖ".

Как передает Report, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По его сведениям, сумма трансфера 22-летнего украинца составит € 68 млн. Сделка завершена и подтверждена, скоро о ней будет объявлено официально.

В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Защитник является воспитанником киевского "Динамо".

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