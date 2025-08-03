Инсайдер: Переход украинца Забарного в ПСЖ завершен

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный переходит в "ПСЖ".
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По его сведениям, сумма трансфера 22-летнего украинца составит € 68 млн. Сделка завершена и подтверждена, скоро о ней будет объявлено официально.
В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.
Защитник является воспитанником киевского "Динамо".