Индзаги: Расизм отталкивает людей от футбола

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ситуацию с проявлением расизма в матче 18-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и миланским «Интером» (0:1), передает Report.

«Анчелотти прав в том, что в таких случаях команды надо уводить с поля, потому что ничего общего с футболом это не имеет. Расизм – серьёзная проблема, с которой нужно работать на самом высоком уровне. Это мешает семьям и детям смотреть футбол. Расизм отталкивает людей от игры, поэтому всё меньше фанатов ходят на стадионы», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, в ходе встречи фанаты «Интера» ухали каждый раз, когда Кулибали касался мяча. Представители «Наполи» трижды просили арбитра остановить игру. Из-за поведения фанатов «Интер» был наказан двумя матчами без зрителей.