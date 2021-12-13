Ильхам Алиев: Неоднократно сталкивался с несправедливостью по отношению к нам на Олимпиадах

"Футбол и спорт должны быть отделены от политики. Об этом говорят многие, но, к сожалению, многие же нарушают этот принцип. Потому что было достаточно много попыток политизировать спорт, использовать спорт в качестве политического инструмента, перенести с

"Футбол и спорт должны быть отделены от политики. Об этом говорят многие, но, к сожалению, многие же нарушают этот принцип. Потому что было достаточно много попыток политизировать спорт, использовать спорт в качестве политического инструмента, перенести спортивные достижения в политическую плоскость".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

"Я уже 24 года являюсь президентом Национального Олимпийского комитета Азербайджана. За эти годы я неоднократно сталкивался с несправедливостью по отношению к нам на международных соревнованиях, Олимпийских играх. Последние Олимпийские игры не являются исключением. Конечно, мы не должны молчать", - сказал глава государства.