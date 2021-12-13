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Ильхам Алиев: Неоднократно сталкивался с несправедливостью по отношению к нам на Олимпиадах

Ильхам Алиев: Неоднократно сталкивался с несправедливостью по отношению к нам на Олимпиадах "Футбол и спорт должны быть отделены от политики. Об этом говорят многие, но, к сожалению, многие же нарушают этот принцип. Потому что было достаточно много попыток политизировать спорт, использовать спорт в качестве политического инструмента, перенести с
Футбол
13 декабря 2021 г. 14:52
Ильхам Алиев: Неоднократно сталкивался с несправедливостью по отношению к нам на Олимпиадах
Ильхам Алиев

"Футбол и спорт должны быть отделены от политики. Об этом говорят многие, но, к сожалению, многие же нарушают этот принцип. Потому что было достаточно много попыток политизировать спорт, использовать спорт в качестве политического инструмента, перенести спортивные достижения в политическую плоскость".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема членов футбольной команды "Карабах", вышедшей в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

"Я уже 24 года являюсь президентом Национального Олимпийского комитета Азербайджана. За эти годы я неоднократно сталкивался с несправедливостью по отношению к нам на международных соревнованиях, Олимпийских играх. Последние Олимпийские игры не являются исключением. Конечно, мы не должны молчать", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: I have repeatedly faced injustice in Olympic Games 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Dəfələrlə Olimpiya Oyunlarında bizə qarşı olan ədalətsizliklə rastlaşmışam"

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