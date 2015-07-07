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    ​Илькин Гыртымов назвал причину заключения контракта с "Интером"

    Мой выбор не связан с материальными факторами

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Мною интересуются команды "Зиря" и "Интер". По ряду причин я выбрал "Интер"".

    Об этом в заявлении Report сказал новый трансфер бакинского клуба "Интер" Илькин Гыртымов.

    Поделившись впечатлениями относительно новой команды, 25-летний защитник сказал, что выбрал "Интер" не из-за материальных факторов: "Переговоры уже завершились и сегодня я подпишу с "Интером" 6-месячный контракт. Поcле завершения срока контракта подумаю о дальнейшей карьере".

    Отметим, что до перехода в "Интер" Илькин Гыртымов выступал в закатальском клубе "Симург". 

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