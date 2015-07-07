​Илькин Гыртымов назвал причину заключения контракта с "Интером"

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Мною интересуются команды "Зиря" и "Интер". По ряду причин я выбрал "Интер"".

Об этом в заявлении Report сказал новый трансфер бакинского клуба "Интер" Илькин Гыртымов.

Поделившись впечатлениями относительно новой команды, 25-летний защитник сказал, что выбрал "Интер" не из-за материальных факторов: "Переговоры уже завершились и сегодня я подпишу с "Интером" 6-месячный контракт. Поcле завершения срока контракта подумаю о дальнейшей карьере".

Отметим, что до перехода в "Интер" Илькин Гыртымов выступал в закатальском клубе "Симург".