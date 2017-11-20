Ильхам Алиев принял президента и генсека ФИФА

20 ноября, 2017 18:44

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Федерации Фатму Самура. Как сообщает Report, Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки ФИФА.