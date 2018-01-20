Игроки повздорили на тренировке "Баварии"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Полузащитники мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес и Себастьян Руди едва не подрались на тренировке.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, игроки повздорили на тренировке.

Футболисты столкнулись между собой на поле, после чего начали выяснять отношение между собой, бросаясь разными словами. Это все могло привести к драке, но партнеры по команде быстро их разняли и успокоили обстановку. После тренировочного процесса Хамес и Руди пожали друг другу руки и разошлись.

"Я призываю игроков к более агрессивной работе друг против друга на тренировочном процессе. Это мужской спорт и такие конфликты – обычная ситуация", - сказал наставник мюнхенского клуба Юпп Хайнкес.

Отметим, что "Бавария" в 1/8 финала встретится с турецким клубом "Бешикташ".